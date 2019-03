Trump chce po spojencích víc peněz za vojáky vyslané do ciziny. Platit by měli až pětinásobek

Americký prezident Donald Trump zvažuje plán, podle něhož by spojenci USA museli platit pětinásobek nynějších prostředků vydávaných na financování pobytu amerických jednotek na svém území. Napsal to list The Washington Post s odvoláním na informace z Bílého domu. Záměr podle deníku vyděsil Německo, Japonsko a Jižní Koreu, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků.