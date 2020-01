Trump čelí ústavní žalobě. Americký Senát fakticky zahájí proces impeachmentu

Formálně proces začal již minulý týden ve čtvrtek čtením žaloby. K tomu, aby prezidentova vina byla ve 100členném Senátu uznána, je třeba dvoutřetinová většina. Tu demokraté podle analytiků nezískají.

Zájmy Sněmovny reprezentantů jako žalující strany bude v procesu hájit sedmičlenná skupina demokratických kongresmanů vedená šéfem sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adamem Schiffem.

Trumpa jako žalovaného bude bránit tým v čele s právním poradcem Bílého domu Patem Cipollonem a prezidentovým právníkem Jayem Sekulowem. Součástí obhajoby bude i Ken Starr, který v 90. letech vyšetřoval tehdejšího demokratického prezidenta Billa Clintona a umožnil ústavní žalobu proti němu. Proti žalobě vznese na Trumpovu žádost argumenty i ústavní právník Alan Dershowitz, který se ale brání tomu, aby byl označován za plnohodnotného člena prezidentova právního týmu.

Trumpovi právníci v pondělí ve svém prohlášení k procesu označili ústavní žalobu za „výsledek procesu zmanipulovaného opozičními demokraty“. Senát ji podle nich musí odmítnout, protože prezident neudělal nic špatného.

Americký prezident Donald Trump ( Autor: čtk )

Po čtyřech dnech úvodních řečí by podle návrhu McConnella měli senátoři dostat až 16 hodin na dotazy na zástupce obžaloby i obhajoby. Následovat má čtyřhodinová debata. O tom, zda budou pozváni svědci a zda budou moci být předloženy nové důkazy, by se podle McConnellova návrhu mělo rozhodnout až po otázkách senátorů a debatě, tedy pravděpodobně až příští týden. Demokraté požadovali, aby se o svědcích rozhodlo co nejdříve.

