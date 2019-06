Trikolóra Václava Klause mladšího sídlí v domě ruského obchodníka

Elizbaryan vlastní dům ve Vysočanech prostřednictvím své společnosti Yugra Alliance, která budovu koupila před čtyřmi lety od Hospodářské komory ČR za 115 milionů korun. Elizbaryan provozuje v pražském Karlíně obchod s luxusním italským nábytkem Salon Cardinal a podniká také s obchodními centry, mimo jiné i v Liberci.

Kromě Klausova nového hnutí Trikolóra sídlí na stejné adrese také Komora pro hospodářské styky s Ruskou federací a dalšími státy SNS či Česko-arabská obchodní komora.

Klaus mladší podle svých slov vlastníka budovy z hlavy nezná, prý je to „nějaká firma”. „Bylo to levné, bylo to na metru, blízko mého bydliště,” vysvětlil Klaus, proč si vybral právě tento dům. „Hledali jsme prostory na internetu, tady to byl dobrý poměr cena-výkon. Platíme běžné tržní nájemné. Paní, která nám to tady pronajímala, nám řekla jen, že majitel je Armén,” doplnil Klaus.

Elizbaryan přitom týdeníku Euro sdělil, že Klause mladšího zná už několik let a že s ním byl v kontaktu v době, kdy si Klaus v budově zřídil sídlo pro svůj politický think-tank Centrum pro občanské svobody.

Tento think-tank, který je jakousi ideologickou základnou Trikolóry, založil Klaus mladší společně s bývalým členem ODS v Praze 6 a majitelem PR agentury C&B Group Tomášem Jirsou. Jirsa mimo jiné spolupracuje na mediálních projektech (Zdroj.cz či Info.cz) se šéfem komunikace skupiny PPF Radimem Ochvatem. PPF Petra Kellnera je velkým sponzorem Institutu Václava Klause staršího.

Týdeník Euro kontaktoval také Jirsu s dotazem, proč si vybral společně s Klausem pro sídlo svého think-tanku zrovna budovu ruského podnikatele. „Upřímně řečeno netuším, zjistím, jestli vám to pomůže,” napsal Jirsa, ale s odpovědí už se neozval.

