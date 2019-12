Trikolóra poprvé ve Sněmovně: průzkum jí přiřkl 6,5 procenta

Václav Klaus mladší Autor: ČTK

Hnutí Trikolóra se podle listopadového volebního modelu agentury Kantar CZ poprvé dostalo nad pětiprocentní hranici, kterou musí ve volbách strany překonat, pokud se chtějí dostat do Sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO, které si ale proti říjnu pohoršilo o tři procentní body, stejně tak Piráti, kteří přišli o 3,5 procentního bodu a klesli na třetí místo za ODS. Zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí od 6,5 do 4,5 procenta.