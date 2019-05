Tři roky po odhlasování brexitu se Británie zúčastní voleb do Evropského parlamentu

„Volby do Evropského parlamentu se v Británii uskuteční 23. května, vláda rozhodla, že do tohoto data už nezbývá dost času na dokončení ratifikace brexitu,“ citovala Lidingtona agentura Press Association. Zástupce premiérky Theresy Mayové však dodal, že kabinet by si přál, aby se nově zvolení britští europoslanci nakonec funkcí neujali.

Evropský parlament v novém složení poprvé zasedne 2. července. Bez schválení ze strany EP ale dohoda o podmínkách britského odchodu z EU ratifikována být nemůže. Lidington dnes dodal, že proces chce mít vláda „za sebou před letními prázdninami“. Začátek letního volna pro britské poslance podle deníku The Guardian ještě stanoven nebyl, zpravidla však bývá ve druhé půli července.

Vláda po třech neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu podobu brexitu dojednanou v Bruselu vyjednává už měsíc o možném kompromisu s opozičními labouristy. Po místních volbách, které minulý týden vládním konzervativcům i hlavní opoziční straně přinesly varování ze strany voličů, se v médiích spekuluje o průlomu, proces je však stále nevyzpytatelný. Pakliže bude hledání kompromisu neúspěšné, slíbila premiérka Mayová poslancům hlasování o různých variantách vyústění brexitu.

Průzkumy veřejného mínění nasvědčují tomu, že další porážku v evropských volbách utrpí zejména konzervativci, kteří by mohli přijít i o polovinu z aktuálních 19 křesel v EP.

