Euro ne, Evropská unie ano. Topolánek odstartoval kampaň

Mirek Topolánek by jako prezident prosazoval pragmatickou a efektivní diplomacii, kladl by ale důraz i na lidská práva. Česká republika podle něj musí zůstat v Evropské unii, kritizuje ale některé unijní kroky. Odmítá politiku více azimutů a přesměrování země na východ. Jednoznačně se staví proti přijetí eura a proti kvótám na přijímání uprchlíků. Topolánek to dnes řekl na tiskové konferenci věnované zahraničněpolitickým tématům, kterou označil za začátek své prezidentské kampaně.