Tendr na elektronické dálniční známky bude zrušen, oznámil Havlíček

Ministr průmyslu Karel Havlíček Autor: Hynek Glos/Euro

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách bude zrušena. Uvedl to vicepremiér a budoucí ministr dopravy Karel Havlíček. Personální otázky na ministerstvu začne řešit po svém pátečním uvedení do funkce.