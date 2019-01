Tajemnicí pro evropské záležitosti bude Hrdinková, nahradí Chmelaře

Hrdinková byla do loňského roku ředitelkou kabinetu na ministerstvu financí, kde působila i v době, kdy byl ministrem financí Babiš. Jeho nástupkyně Alena Schillerová (ANO) její funkci při reorganizaci ale zrušila.

Že se Hrdinková stane novou tajemnicí pro evropské záležitosti, potvrdily Lidovým novinám tři zdroje. Babiš jim v reakci na to z cesty po Asii jen vzkázal, že se záležitostí zabývá Úřad vlády. Ten na dotaz nereagoval a ani Hrdinková nezvedala telefon a nereagovala na zaslanou zprávu, uvedl web. Babiš by měl Hrdinkovou jmenovat do funkce příští týden.

Podle webu Hrdinková nastoupila na ministerstvo financí v roce 1998 a věnovala se mimo jiné i systému přenesené daňové povinnosti známému jako reverse charge. Několik let strávila také v Evropské komisi na generálním ředitelství pro daně a cla.

