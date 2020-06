Svět se musí změnit, říká francouzský ministr financí Bruno Le Maire

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire, pravá ruka prezidenta Emmanuela Macrona, o kterém se spekuluje jako o možném premiérovi, popsal pro německý deník der Spiegel okolnosti za jakých vznikal Evropský fond obnovy. „Evropská unie se historicky posouvá pouze v dobách krize,“ říká jeden ze architektů Evropského fondu obnovy, který kritizuje například rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Francouzsko-německý návrh na obnovu ekonomik poškozených restrikcemi zavedených kvůli koronavirové pandemii má mnoho kritiků, zejména ze států rozpočtově odpovědných jako je Rakousko nebo Nizozemsko. Podle francouzského ministra Le Maireho však návrh fondu nakonec projde a bude to historický moment. „Vidíme rostoucí porozumění vážnosti situace a možných ekonomických následků,“ říká Le Maire.

Již od Macronova nástupu do úřadu je zřejmé, že snahy ze strany Francie o větší integraci EU budou důležitým tématem po celou dobu jeho působení v Elysejském paláci. Až po třech letech a jedné globální krizi později byl Macron vyslyšen Angelou Merkelovou. „Německá kancléřka udělala úžasné rozhodnutí a ukázala důležitou politickou odvahu. Věděla, že celá evropská konstrukce a jednota Eurozóny je v sázce,“ myslí si francouzský ministr.

Na rozdíl od kritiků fondu obnovy, v jejichž čela momentálně stojí Sebastian Kurz, je Le Maire přesvědčen o správnosti cesty, kterou fond načrtává. Společná půjčka členských států EU skrze Evropskou komisi, na které je celý fond postaven, je důležitým krokem ve vývoji evropské integraci, myslí si Le Maire. „Opravdu historická rozhodnutí jsou radikální, přesně tak, jako je rozhodnutí vytvořit fond obnovy,“ je přesvědčen francouzský ministr.

Co nejrychleji, co nejvíce kupředu

Ovšem stejně jako rakouský kancléř se Le Maire domnívá, že je potřeba společně komunikovat a odmítá označovat Kurze za oponenta. „V Evropské unii nemáme žádné oponenty, máme pouze jiné názory,“ uvedl Le Maire. „My Francouzi se vždy snažíme pohnout co nejrychleji a co nejvíce kupředu, jak jen to je možné,“ doufá Le Maire v souhlas všech členských států.

Vymyslet způsob, jakým fond pro obnovu ekonomik vůbec zkonstruovat, bylo podle Le Maireho poměrně složité. Bylo potřeba se vyhnout pojmům jako „Eurobondy“ nebo „Koronabondy“, které jsou pro Německo nepřijatelné a automaticky implikují finační pomoc Řecku, kterou řešila před několika lety celá Evropa. Podle francouzského ministra bylo také nutné se vyhnout tomu, aby fond způsobil, že státy jako Německo budou platit staré dluhy jižních států.

Klíčovou roli u vytváření fondu měla podle Le Maireho také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě ona přišla s návrhem, aby byl fond začleněn do víceletého finančího rámce a aby kromě grantů byly součástí fondu i půjčky v objemu 250 miliard eur. Stejně tak se o návrh zasadili Macron, Merkelová a šéfka Evropské centrální banky Christine Lagarde.

Svět se musí změnit

Podle francouzského ministra financí se musí současné politické instituce změnit. Podle něj jsou zastaralé, málo transparentní a přichází o důvěru společnosti, která je pro funkčnost a legitimitu státního aparátu naprosto klíčová.

Souhlasíte s přenášením zodpovědnosti za zadlužení z národních států na evropskou úroveň? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Stejně tak je podle něj potřeba přemýšlet o zlepšení kapitalismu. „Jsem o tom již přesvědčen delší dobu, musíme znovuobjevit kapitalismus. V současné době vytváří až moc sociálních nerovností a drancuje naší planetu. Aktuální krize mě v tomto názoru pouze utvrdila,“ říká Le Maire.

Koronavirová pandemie podle Le Maireho poznamenala i globální vztahy mezi jednotlivými státy. „Chceme Evropu ve vztahu k Číně a Spojeným státům americkým jako nezávislou sílu. Nová éra už je tu, ale ta stará se stále snaží vzdorovat,“ uzavírá francouzský ministr financí.