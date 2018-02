Státy EU chtějí o šéfovi Evropské komise rozhodovat samostatně. Europarlament je proti

Summit, na kterém kvůli brexitu chybí britská zástupkyně, se shodl, že neexistuje automatický vztah mezi vítězstvím určité evropské politické strany v eurovolbách a nástupem jejího volebního lídra do čela Evropské komise.

Postup, který v roce 2014 vynesl do čela komise jejího nynějšího šéfa Jeana-Claudea Junckera, dnes odpoledne na summitu hájil předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Po schůzce s premiéry a prezidenty bloku řekl, že postup by pomohl demokracii v EU. „Parlament by chtěl tuto praxi ještě posílit… Podle nás je to způsob, jak přiblížit evropské instituce občanům, a systém, který posiluje demokracii v EU,“ prohlásil.

Připomněl, že lidé se na práci evropských politiků často dívají skepticky, a tento trend je podle něj třeba změnit. Systém „vedoucích kandidátů“, pro které se vžilo německé označení „spitzenkandidaten“, je podle něj pro občany nepřímou cestou výběru budoucího šéfa Evropské komise. Tajani odmítl, že by europarlament usiloval kvůli této věci o „válku“ s členskými zeměmi.

Šéf největší frakce v europarlamentu, tedy Evropské lidové strany (EPP), Manfred Weber se ale krátce před začátkem summitu na twitteru vyjádřil jednoznačně, že EPP nikoho jiného než některého z „vedoucích kandidátů“ nepodpoří. „Už mě unavuje žádat něco, co je naprosto přirozené při výběru libovolného premiéra,“ doplnil.

We will not accept a Commission President who has not run in the elections as a top candidate. I'm tired of demanding what goes without saying at every premiership election. #OneElectionOneProgrammeOneCandidate #EUCO #Spitzenkandidaten pic.twitter.com/S0ZVbpnbNb