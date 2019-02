STAN a TOP 09 půjdou do eurovoleb společně, lídrem bude Pospíšil

Zástupci TOP 09 a STAN se dohodli na společné cestě do voleb do Evropského parlamentu. Do konce týdne budou ladit poslední formulace v koaliční smlouvě pro spolupráci v květnových volbách. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil dnes řekl, že vedení jeho strany odsouhlasilo spolupráci s hnutím, příští týden chtějí uskupení oficiálně představit kandidátku. Zřejmě ji povede Pospíšil.