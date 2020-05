Stále více vlád nechce zachraňovat firmy z daňových rájů, přidala se i Belgie

Zatím čtyři země Evropské unie oznámily, že nebudou zachraňovat společnosti sídlící v daňových rájích. Těch Evropská unie v současné době rozeznává 12, většinou se jedná o menší ostrovní státy nespolupracující s Evropskou unií v daňové problematice.

Polsko, Dánsko, Francie a naposledy Belgie finančně nepodpoří firmy, které mají své sídlo v zemích označované ze strany Evropské unie jako daňové ráje. Vlády nechtějí pumpovat peníze daňových poplatníku do společností nedanící zisky na jejich území.

„Když utrácíme miliardy daňových poplatníků za zachraňování společností a pracovních míst, musí být použity na tyto účely a nesmí být odeslány do daňových rájů,“ okomentovala vládní záměr dánská levicová poslankyně Rune Lundová.

Polsko chce firmy podpořit částkou dohromady částkou 22 miliard eur. „Pojďme ukončit daňové ráje, které jsou prokletím moderních ekonomik,“ uvedl k záměru polský premiér Mateusz Moriawiecki. Firmy, které chtějí polskou vládní pomoc nesmějí kromě sídla v daňovém ráji ani propouštět zaměstnance. Stát tak chce předejít hromadnému propouštění a zvyšování nezaměstnanosti.

„Pokud má firma sídlo v daňovém ráji, je jasné, že nemůže dostat veřejnou finanční podporu,“ myslí si francouzský ministr financí Bruno de Maire. Brzy se možná přidá i jedna z nejvíce zasažených zemí Evropské unie koronavirem -Itálie.

Ne všechny země však souhlasí. Státy jako Nizozemsko, Lucembursko nebo Irsko berou své nízké daně jako výhodu a podobným směrem se nevydají. Jednotlivé země Evropské unie tak budou o tom, jaké firmy budou mít nárok na vládní pomoc, rozhodovat individuálně. Sen Mateusze Moriawieckiho o ukončení daňových rájů tak zřejmě vyjde na prázdno.

Seznam daňových rájů Evropská komise pravidelně aktualizuje od roku 2017. Daňové ráje jsou pro Evropskou unie země nespolupracující v daňové oblasti. V současné době jich je evidováno 12, jsou mezi nimi země jako Trinidad a Tobago, Omán, Seychely nebo Americké panenské ostrovy. Například u Seychel se argumentuje tím, že mají „škodlivé preferenční daňové režimy a tyto problémy neřeší.“

I v České republice se objevují názory volající po vyřazení firem se sídlem v daňových rájích. „Náš návrh má z podpory vyloučit firmy, které sídlí v daňových rájích, odvádějí příjmy z činnosti v ČR do zahraničí nebo nakupují vlastní akcie,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Stejný názor má senátor Zdeněk Hraba (STAN): „Pokud by stát podporoval i firmy sídlící v daňových rájích, bylo by to velká rána pro české daňové poplatníky. Stopněme proto finanční podporu v krizi pro firmy, které sídlí a tedy daní v daňových rájích.“

S podporou firem danících mimo Českou republiku nesouhlasí ani nezisková organizace Transparency International, která zaslala otevřený dopis ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), aby se vláda jejich podpoře vyvarovala. „Na jednu stranu vláda deklaruje, že pomoc na zmírnění ekonomického dopadu pandemie nemoci SARS-CoV-2 chce zaměřit na domácí ekonomiku, ale na druhou stranu odmítá přijmout nástroje, které zamezí úniku finančních prostředků nejen do zahraničí, ale především do rizikových destinací skrývající skutečného majitele,“ upozorňuje Transparency International.

