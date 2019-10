„Spravedlivý a vyvážený“. Británie a Evropská unie se dohodly na podmínkách brexitu

Podle britského ministerského předsedy jde o dohodu, kterou jeho země „získává zpět kontrolu“. Podmínky odchodu Británie z Evropské unie musí ještě schválit britský parlament, kde je hlasování plánováno na sobotu, i Evropský parlament. O věci dnes bude jednat summit Evropské unie.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl