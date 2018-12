Spor o Trumpovu zeď: rozkol mezi demokraty a republikány znemožnil přijetí dočasného rozpočtu

Americká administrativa se dostala do problémů kvůli Trumpovu požadavku na financování hraniční zdi. I když už návrh schválila Sněmovna reprezentantů, dostala se nyní jednání do slepé uličky kvůli odporu demokratických senátorů. Republikáni totiž nemají v Senátu potřebnou většinu 60 hlasů na to, aby rozpočet v této podobě prosadili. Vyjednávání o kompromisu, která trvala až do pátečního pozdního večera, zatím nebyla úspěšná.

Demokratičtí poslanci krizovou situaci, už třetí podobnou v letošním roce, označili za následek „záchvatu vzteku“, který prý postihl prezidenta Trumpa. Vůdci demokratů v obou parlamentních komorách Nancy Pelosiová a Chuck Schumer vydali prohlášení, podle něhož šéf Bílého domu „dostal, co chtěl“. Zeď, kterou touží vystavět, by podle obou politiků byla neúčinná a zbytečně drahá. Pelosiová a Schumer obvinili Trumpa, že uprostřed příprav na vánoční období zahnal zemi „do destruktivní situace“.

Trump má podle amerických komentátorů zablokováním vládních financí situaci pod kontrolou jen zdánlivě, protože čas pracuje spíš pro Demokratickou stranu. Pokud se do konce roku nepodaří spor vyřešit, budou mít od ledna demokraté nové možnosti zvýšit tlak na prezidenta. Vymění se totiž složení Sněmovny reprezentantů, kde díky vítězství v listopadových volbách získali demokraté většinu. Nic pak zřejmě nebude bránit tomu, aby obě komory odhlasovaly vládní rozpočet bez peněz na stavbu zdi. Pelosiová a Schumer v pátek dali najevo, že právě s takovým scénářem počítají.

Zastavení či přiškrcení toku peněz se týká 15 ministerstev a centrálních úřadů a desítek vládních agentur. Nemělo by se ale nijak dotknout důležitých oblastí jako je armáda a bezpečnost, akutní zdravotní péče, vyplácení sociálních dávek, poštovní služby, řízení letového provozu či ostraha hranic.

Krizová situace nicméně postihne asi 800 tisíc vládních úředníků, kteří se ocitnou bez výplaty. Kolem 420.000 z nich zůstane v práci, zbytek dostane neplacené volno. Postižen bude například prakticky celý Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), centrální daňový úřad IRS nebo 80 procent zaměstnanců amerických národních parků. Mnoho z nich bude uzavřeno.

Prezident Trump ve videovzkazu na twitteru přiznal, že po rozkolu ohledně návrhu rozpočtu je omezení činnosti úřadů nevyhnutelné. „Nemůžeme s tím nic dělat, protože potřebujeme hlasy demokratů,“ řekl prezident. „Doufejme, že to nepotrvá dlouho,“ dodal.

