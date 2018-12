Spor o migrační pakt OSN rozložil belgickou vládu, koalici opouštějí Vlámové

Nacionalisté z nové vlámské aliance po předsedovi vlády chtěli, aby od svého záměru podpořit v pondělí a v úterý v marocké Marrákeši migrační pakt ustoupil. Pohrozili přitom ukončením koaliční spolupráce.

Krizové zasedání vlády, které bylo svoláno na sobotní večer, skončilo předčasně, když dva představitelé Nové vlámské aliance, ministr vnitra Jan Jambon a státní tajemník pro migraci a azyl Theo Francken, ze schůzky odešli.

Premiér Michel na tiskové konferenci prohlásil, že na jeho rozhodnutí odcestovat do Marrákeše se nic nemění a že Nová vlámská aliance vládu opustí. S reorganizací svého kabinetu dnes dopoledne podle agentury Belga již seznámil krále Filipa, který musí nové složení vlády ve federální monarchii schválit.

Podle agentury DPA král akceptoval odstoupení ministrů vnitra, financí a obrany a dvou státních tajemníků za N-VA. Podle agentury Belga by azylovou a migrační problematiku měla převzít ministryně zdravotnictví a sociálních věcí Maggie De Blocková. Ministr zahraničí Didier Reynders zatím povede i ministerstvo obrany, vicepremiér Alexander De Croo dostane na starost resort financí a ministerstvo vnitra Pietr De Crem.

Jestliže kdokoli mluví o Marshallově plánu pro Afriku, „aby lidé zůstali doma a nemigrovali do Evropy“, měl by vědět, do čeho jde. Čtěte komentář Miroslava Zámečníka:

Belgickou vládní koalici, která byla zformována v roce 2014, tvořily kromě Michelova liberálního Reformního hnutí (MR) a N-VA ještě dvě menší strany. Vlámští nacionalisté ale mají ze všech čtyř stran nejvíce poslanců. Zatím není jasné, jak chce premiér pro svůj kabinet v parlamentu zajistit dostatečnou podporu.

„Uvidíme, jak budeme moci s parlamentem pracovat,“ řekl k tomu rozhlasové a televizní stanici RTBF ministr zahraničí Reynders. Poukázal přitom na to, že se vládě již dříve podařilo získat v důležitých otázkách podpory velké většiny bez ohledu na lingvistické rozdělení.

Parlamentní volby jsou plánovány na květen příštího roku a pozorovatelé podle agentury Reuters neočekávají, že by se tento termín měl změnit.

Globální pakt o migraci má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, jeho cílem je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Dohoda se zabývá mimo jiné tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů.

Nezávazná dohoda schválená v červenci všemi zeměmi OSN kromě Spojených států má být přijata na schůzce v Marrákeši 10.-11. prosince. Připojit se k paktu odmítlo mimo jiné Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, Izrael či Austrálie. Podle kritiků hrozí, že pakt zvýší migraci do Evropy.

Rezoluci podporující přistoupení Belgie k migračnímu paktu OSN tento týden schválil belgický parlament. Zatímco N-VA předem avizovala, že její poslanci budou hlasovat proti, na stranu premiéra se postavila část opozice.

Co není v globálním kompaktu podle Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty:

Dále čtěte: