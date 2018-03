USA hrozí hrozí přehřátí ekonomiky a růst zadlužení, varuje šéfka MMF

Daňové škrty mohou zrychlit hospodářský vzestup USA v příštích třech letech, do roku 2020, o asi 1,2 procentního bodu, a to by mělo minimálně několik let přispívat k rozvoji globálního obchodu i celého hospodářství.

Zásadní daňová reforma, která snižuje zdanění podniků z 35 na 21 procent a řadu ustanovení zjednodušuje, splnila některá doporučení MMF ohledně zefektivnění a zjednodušení daňového systému. Podle Lagardeové však hrozí rozdmýchání inflace. „Protože tyto stimuly se projeví v růstu americké ekonomiky a protože tato ekonomika už teď pracuje na plnou kapacitu, mohou snadno přivodit její přehřátí a v souvislosti s tím vyústit v růst mezd a zvýšení inflace. To znamená zpřísnění měnové politiky a zvyšování úrokových sazeb,“ řekla Lagardeová v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Vyšší sazby by znamenaly odliv kapitálu z rozvíjejících se trhů. Přitom náhlé a masívní odlivy před dvaceti lety přiměly MMF k záchraně některých jihoasijských zemí, které musely zavést bolestivá úsporná opatření. Za větší problém však Lagardeová označila nárůst rozpočtového schodku USA a jejich zadlužení, tento faktor začne tempo americké ekonomiky zpomalovat v roce 2022.

„Takže, když spojíme nižší růst a nižší příjmy, pravděpodobně skončíme s finančním schodkem, který bude mít dopad na úroveň dluhu Spojených států,“ uvedla šéfka MMF.

