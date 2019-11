Špinavé miliardy se zazelenají. Fond životního prostředí chystá podporu šetrných opatření pro budovy

I na tato opatření pro boj se suchem a klimatickou změnou, která zatím nejsou v běžném repertoáru stavebníků, bude možné čerpat peníze z Modernizačního fondu. „Ten bude spravovat SFŽP,“ uvedl Valdman na konferenci Šetrné budovy 2019 pořádané Českou radou pro šetrné budovy, která se konala minulý týden, den po zveřejnění kritické zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu.

Úřad ministerstvu životního prostředí a zemědělství vytkl, že kromě programu Dešťovka nezavedly dotační programy, které by efektivně pomáhaly v boji se suchem.

Modernizační fond by měl mít pro roky 2021 až 2030 k dispozici sto až sto dvacet miliard korun pocházejících z prodeje emisních povolenek a část z nich by měla být použita na zvýšení udržitelného standardu budov. Petr Valdman si uvědomuje, že systém čerpání dotací bude muset být pro žadatele přátelštější a změny v nastavení a fungování dotačních programů, a to i meziresortní, budou muset přijít.

Sucho - ilustrační foto ( Autor: Tomáš Novák )

„Dnes lze získat dotaci i na zelenou střechu, ale je to komplikované. Chceme umět zaplatit v rámci jedné žádosti zateplení budovy, zelenou střechu a fasádu i hospodaření s šedou vodou,“nastínil Valdman. Díky podpoře z Dešťovky podle něj dosud vzniklo sedm vegetačních střech.

„Dnešní stavby jsou připravené na úplně jiné teploty, než jaké nás v blízké budoucnosti čekají, a to je třeba změnit, a změnit to revolucí,“ tvrdí Libor Musil, majitel firmy Liko-S:která u svých kancelářských budov, ale i výrobních hal využívá zelené střechy, zelené vertikální stěny a kořenové čistírny vod. Všechny střechy budov v Česku dnes v teplém počasí dohromady podle odhadů vyzařují energetický výkon srovnatelný s jadernou elektrárnou Temelín.

