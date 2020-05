Soud v Liberci hejtmana Půtu zprostil obžaloby z přijetí úplatku

Soud v Liberci osvobodil všech 12 obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšné společnosti na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Mezi obžalovanými byl i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

GEPO chtěla peníze čerpat přes ROP Severovýchod. V případu byli kromě Půty obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je vinila z šesti trestných činů, za něž jim hrozily tresty od pěti do 12 let. Státní zástupce navrhl maximálně 6,5 roku vězení.

Půta byl spolu s dalšími obžalován v korupční kauze. Podle spisu přijal Půta úplatek konkrétně v souvislosti s projektem na opravu libereckého kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun s přislíbenou dotací zhruba 55 milionů. Úplatek pro Půtu měl podle obžaloby činit 830 tisíc korun s tím, že 530 tisíc Kč mu bylo vyplaceno.

Státní zástupce se domníval, že úplatek hejtman dostal za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Půta to od počátku odmítal. „Při rekonstrukci kostela nedošlo ke zneužití či neoprávněnému vyplacení žádných veřejných prostředků. Ani k němu dojít nemohlo. Jakémukoliv vyplacení peněz, ať už by bylo průběžné, nebo k němu došlo po ukončení projektu, musela předcházet kontrola z naší strany, respektive z pardubické či hradecké komory regionální rady,“ uvedl před třemi týdny Půta v závěrečné řeči. Tvrdil, že v obžalobě nejsou vůči němu žádné důkazy.



Právní kvalifikace se u obžalovaných lišila. Stíháni byli pro trestné činy poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.