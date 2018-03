Sociální demokraté chtějí prosadit zálohové výživné, které by vyplácel stát

Poslanci ČSSD předložili do Sněmovny návrh zákona o zálohovaném výživném, které by za neplatiče poskytoval stát. Předpokládá, že o dávku by mohl požádat rodič, kterému bývalý partner soudně nařízené alimenty neplatí vůbec, nebo je hradí jen z části. Stát by potom dlužnou částku vymáhal do svého rozpočtu.