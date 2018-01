V Německu započala další fáze jednání o koaliční vládě. Ve hře je opět vznik velké koalice mezi CDU/CSU a SPD. Sociální demokraté navrhují ve svém materiálu, který má k dispozici deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, aby Němci platili menší účty za elektřinu.

Příplatek na podporu obnovitelných zdrojů, který ročně činí 7 miliard eur (179 miliard korun), by měl být přesunut na vyšší zdanění pohonných hmot a fosilní paliva – ropné výrobky, zemní plyn, uhlí. Počítá s tím ministerstvo hospodářství, které je stále v rukou SPD. Změna by měla být podle SPD daňově neutrální a měla by podpořit využívání energie, která nezatěžuje klima emisemi CO2.

Sociální demokraté se neurčitě zmiňují také o sociální spravedlnosti tohoto opatření. Zejména domácnosti s nižšími příjmy a lidé dojíždějící za prací by mohli být zdražením topení a vyššími náklady za benzín a naftu postiženi. Opatření tak mohou postihnout tradiční elektorát SPD.

Snaha snížit cenu elektřiny má také Němce přesvědčit o výhodnosti koupě elektromobilu. To se zatím nedaří. Stát přitom dotuje koupi elektromobilu dvěma tisíci eur (51 tisíc korun). I když na tuto podporu vláda vyčlenila 600 milionů eur (15,3 miliardy korun), vyčerpáno bylo zatím jen něco přes desetinu částky, 65 milionů eur. Od července 2016 si o ekologickou prémii požádalo 46 897 lidí. Podpora má vyjít na 300 tisíc elektromobilů. Zájem německých motoristů je za očekáváním, napsal deník Die Welt.

Největší zájem je o vozy BMW i3 a vozy koncernu VW. Ekologické prémie se nevztahují na luxusní vozy Tesla. Podpora se vyplácí pouze pro vozy do ceny 60 tisíc eur (1,5 milionu korun). Tesla je podezřelá z cenové manipulace s Modelem S. Hovoří se o tom, že cenu upravila těsně pod tuto hranici, aby kupci na bonus dosáhli. Od prosince 2017 to už není možné.

Podpora dobíjecích stanic

Andreas Obersteller, šéf úřadu pro hospodářství a kontrolu exportu Bafa, který dotace rozděluje, prohlásil, že volné prostředky na podporu elektromobility by měly jít na podporu výstavby soukromých dobíjecích stanic.

Ceny za dobíjení vozů se výrazně liší podle provozovatelů stanic. Z údajů serveru goingelectric.de vyplývá, že cena může být nulová (například stanice BMW pro majitele elektrovozů automobilky), nebo určená minutovou sazbou za dobíjení. Nejčastěji se platí provozovatelům dobíjecích stanic paušálem za měsíc nebo čtvrtletí.

Server autobild.de loni v březnu upozornil na extrém, kdy nabíjení vozu na dojezd sto kilometrů vyšlo na dvacet eur (510 korun) u soukromé dobíjecí stanice v centru Berlína, což je jednou tolik než v případě konvenčního paliva. Bylo to způsobeno tím, že dobíjení modelu VW eGolf trvalo 4 hodiny a cena byla účtována po hodinách.

