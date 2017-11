Sněmovní veterán Benda povede právní výbor. Už potřetí

Sněmovní ústavně-právní výbor povede dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Do čela sociálního výboru zvolili jeho členové Radku Maxovou (ANO). Naopak zahraniční výbor zatím předsedu volit nemohl, proto projednávání bodu přerušil. Do jeho čela by měl zamířit ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), až skončí jeho vládní angažmá.