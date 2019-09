Fica prověřuje policie. Zastal se exposlance odsouzeného za protiromské výroky

Předseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Fico ve čtvrtek zveřejnil na sociální síti videonahrávku, ve které kromě jiného uvedl, že Mazurek řekl jen to, „co si myslí celý národ“. Dodal, že pokud se má verdikt soudu vůči Mazurekovi stát měřítkem toho, co je trestným činem, tak „orgány činné v trestním řízení mohou vstoupit do kterékoliv hospody a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat“.

„Národní kriminální agentura se vyjádřeními (Fica) zabývá, více informací zatím nebudeme medializovat,“ řekl mluvčí slovenského policejního prezidia Michal Slivka.

Přečtěte si: „Vraťme Slovensko všem lidem“. Kiska představil novou stranu, vymezil se vůči Směru

Již bývalý poslanec krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Mazurek byl slovenskými soudy uznán vinným z trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení za výroky v pořadu regionální soukromé rozhlasové stanice, kde v roce 2016 hovořil kromě jiného o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, urážel Romy a zmiňoval se o nebezpečí spojeném s islámskými migranty. Slovenský nejvyšší soud za to Mazurekovi vyměřil pokutu 10 tisíc eur (258 500 korun). Vzhledem k tomu, že Mazurek spáchal úmyslný trestný čin, ztratil podle ústavy navíc také mandát poslance, a to jako první zákonodárce od vzniku Slovenska v roce 1993.

Fica za obhajobu Mazureka kritizovala nejen opozice, ale i koaliční partneři Směru-SD. Neparlamentní strana OKS podala na Fica trestní oznámení pro podezření, že se slovenský expremiér obhajobou Mazureka dopustil schvalování trestného činu.

