Slovenská policie obvinila Kisku kvůli jeho rodinné firmě. Politická kampaň, reaguje exprezident

Andrej Kiska Autor: čtk

Slovenská policie obvinila podle listu Sme bývalého prezidenta Andreje Kisku, a to v souvislosti s jeho rodinnou firmou KTAG. Kiska stíhání označil za politickou kampaň. Policie už ve čtvrtek oznámila, že obvinila expremiéra Roberta Fica za to, že se zastal poslance, kterého soudy potrestaly za protiromské výroky. Kiska i Fico jsou před únorovými parlamentními volbami předsedové dvou nejpopulárnějších stran v zemi, oba se ale spolu opakovaně dostali do sporů.