Skotský soud prohlásil Johnsonem vynucenou přestávku parlamentu za nezákonnou

Boris Johnson Autor: čtk

Vynucená přestávka v zasedání britského parlamentu je nezákonná. Rozhodl o tom dnes skotský odvolací soud, který tak zvrátil rozhodnutí soudu nižší instance. Vláda se hodlá proti verdiktu odvolat k britskému nejvyššímu soudu, který by se měl případem zabývat příští úterý. Podle kritiků chce premiér Johnson nucené pauzy využít, aby omezil možnost parlamentu zasahovat do brexitu. Do termínu odchodu Británie z EU zbývá 50 dní.