Komplikace pro Johnsona: britská vláda přišla o většinu ve sněmovně

Pracovní většina vlády se po srpnových doplňovacích volbách, které vyhrála kandidátka labouristů, ztenčila na jediný hlas. Dnešním odchodem poslance Leeho tak přišla Johnsonova vláda o většinu ve sněmovně, a to před klíčovým rozhodnutím o dalším postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie. Ztráta početní většiny ale neznamená, že by vláda automaticky padla, připomněla agentura DPA.

„Dospěl jsme k závěru, že není možné, abych jako konzervativní poslanec sloužil svému obvodu a své zemi v jejich nejlepším zájmu,“ uvedl Lee v prohlášení. Konzervativní vláda premiéra Johnsona podle něj „agresivně“ usiluje o „zničující brexit“ a zbytečně ohrožuje životy a živobytí lidí a vystavuje Spojené království riziku, že se rozpadne. Johnsonova vláda podle Leeho také „podkopává hospodářství, demokracii a roli (Británie) ve světě“.

Dnes odpoledne se sešli poslanci britské Dolní sněmovny na první schůzi po letní přestávce. Svého mandátu se nejprve ujala liberální demokratka Jane Doddsová, která v srpnu zvítězila v doplňovacích volbách v obvodu Brecon a Radnorshire. Johnsonovu vládu tím připravila o jedno křeslo v parlamentu a vládní většinu ztenčila na jeden hlas.

Here's @DrPhillipLeeMP going to sit with the Lib Dems. Govt no longer has a working majority pic.twitter.com/Vv9HBvF36s