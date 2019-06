Shanahan se ministrem obrany USA nestane, nahradí ho náměstek Mark Esper

„Úřadující ministr obrany Patrick Shanahan, který odvádí skvělou práci, se rozhodl nepokračovat v procesu, který by ho potvrdil (ve funkci), neboť chce více času věnovat rodině. Děkuji Patovi za jeho vynikající služby,“ napsal Trump. Dodal, že na Shanahanovo místo jmenuje Espera.

„Marka znám a nepochybuji, že odvede fantastickou práci!“ uvedl Trump o novém úřadujícím ministrovi obrany. Z tweetu ale nevyplývá, zda Trump s Esperem počítá pro ministerskou funkci trvale, nebo zda dosavadní náměstek úřad povede jen dočasně, než najde jiného kandidáta. Pokud se Trump rozhodne pro Espera, nebo nakonec pro někoho jiného, bude v každém případě vyžadován souhlas Senátu USA, který ministerské uchazeče potvrzuje do funkce.

Shanahan prozatímně vede ministerstvo obrany od letošního 1. ledna, neboť ke konci loňského roku rezignoval šéf Pentagonu Jim Mattis. Média si Mattisův odchod vysvětlovala ministrovým nesouhlasem s Trumpovou politikou.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!