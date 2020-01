Severní Korea v roce 2020: Kim chce rychlejší rakety i více jaderných hlavic

Američtí odborníci očekávají, že Severní Korea bude i v roce 2020 pokračovat v testech raket dlouhého doletu. Je také pravděpodobné, že země stále vyrábí jaderný materiál, aby měla k dispozici více jaderných hlavic.

Režim vedený Kim Čong-unem zastavil testy raket před dvěma lety v době, kdy se připravoval na diplomatické sblížení se Spojenými státy a setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Jeffrey Lewis z centra pro nešíření jaderných zbraní Jamese Martina CNS v Monterey se domnívá, že komunistický režim má po mnoha letech vývoje zbrojní systémy natolik pokročilé, že je těžké předvídat, co nového bude zkoušet.

„Jakékoliv další testy nebo cvičení, které provádějí, umožní vyvíjet rychlejší a spolehlivější zbraně s vetším doletem. Zlepší se také výcvik lidí, kteří tyto systémy obsluhují,“ varovala Grace Liu z CNS.

Vojenští představitelé Washingtonu a Soulu tvrdí, že KLDR od prosince provádí testy nových raketových motorů. „Mohli by usilovat o vývoj lepších motorů nebo o revizi starších, se kterými měli v minulosti potíže,“ potvrdil Ankit Panda z federace amerických vědců FAS. Hovoří se také o možnosti vypouštět balistické rakety z ponorky.

Jednou ze silných karet Kim Čong-una může být jaderný test přímo v atmosféře, ale to je podle bezpečnostních analytiků málo pravděpodobné, protože by tím severokorejský vůdce mohl vyvolat kritiku Pekingu nebo Moskvy. Předpokládá se ale, že Korea pokračuje ve výrobě jaderného materiálu, aby mohla mít co největší počet jaderných hlavic. Jednou z možností je i snižování jejich váhy.

„Přidání většího počtu jaderných hlavic do jedné rakety je může posílit schopnost prolomit americkou raketovou obranu. Pokud se obávají spolehlivosti hlavic, jejich vyšší počet zvýší pravděpodobnost, že alespoň jedna bude úspěšná a vybuchne,“ řekl odborník na bezpečnost Jeong Han-beon z jihokorejské univerzity pro obranu. Menší a lehčí hlavice může režim v Pchjongjangu vyvíjet i bez nových jaderných testů, dodal.

Mnichovský odborník na raketové technologie Markus Schiller upozornil i na to, že nové technologie může korejský režim získat i mimo své území pomocí průmyslové špionáže. Zájem má zejména o nové nadzvukové rakety, jejichž rychlost je vyšší než 6 tisíc kilometrů za hodinu.

