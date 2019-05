Senát je proti vzniku Národní sportovní agentury. Obává se nárůstu byrokracie

Agentura by měla vzniknout na základě poslanecké novely o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec ANO Milan Hnilička. Potvrdil, že se bude ucházet o vedení agentury. Podle senátorů si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci.

„Není to zákon na podporu sportu, je to atentát na sport. Je to kočkopes z hlediska způsobu fungování agentury,“ shrnul výhrady předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. „Nejsme tu od toho, abychom vytvářeli zákony pro jakési osvícené panovníky,“ uvedl senátor Marek Hilšer z klubu Starostů. V souvislostí s předlohou mluvil o „babišizaci společnosti“. Pravidla by podle senátorky KDU-ČSL Anny Hubáčkové mohla být v rozporu se zákonem o střetu zájmů a se služebním zákonem. Agentura má mít částečně parametry samostatného ministerstva.

Její předseda má být podle předlohy jmenován vládou na návrh premiéra na šest let, bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu. Má pobírat stejný plat jako ministr, na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by mohl být členem Parlamentu.

Senátoři Hniličkovi také vytýkali, že šéf agentury bude obtížně odvolatelný a bude si moci jmenovat bez jakékoli kontroly dva místopředsedy a 15 členů Národní rady pro sport jako svého poradního orgánu. Podle kritiků bude agentura závislá na tom, kolik peněz dostane ze státního rozpočtu. Výhrady k činnosti agentury měli i senátoři ČSSD, její vznik kromě ANO podpořil také senátor STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Hlavním úkolem agentury, která by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství, je podle návrhu vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno sedm miliard korun, což je o 1,5 miliardy korun víc než loni.

