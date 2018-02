Šek jako Čech. Mayová si udělala legraci z Corbyna kvůli aféře s StB

„Běžně si (Corbyn) každý týden stoupne a vyzve mě, abych podepsala nějaký bianko šek. A já vím, že má Čechy (šeky) rád, ale vážně je to hrozně deprimující,“ uvedla Mayová, která jako každou středu odpovídala během interpelací na otázky poslanců. Využila přitom shodné výslovnosti anglických slov cheque (šek) a Czech (Čech).

Czech/cheque lolz from @theresa_may at #PMQs . And a yawn from @jeremycorbyn . pic.twitter.com/A0DvPxjM6S

Corbyn na žert reagoval ostentativním zívnutím. Některé poslance premiérčiny Konzervativní strany ale vtípek zřejmě pobavil. Například ministryně spravedlnosti Elizabeth Trussová na twitteru později výstup Mayové označila za šachmat. Místo anglického slova „checkmate“ ovšem i ona využila zvukové shody anglického označení pro šach a označení Čechů a napsala „Czech mate“.

Britské novináře žertík premiérky stejně jako Corbyna příliš nepobavil. Například žurnalista levicového listu The Guardian jej označil za „nejvíce těžkopádný žert v parlamentní historii“.

T May shows how desparate she is to give the spy story legs with the "blank Czech" gag, the most laboured joke in parliamentary history. Ever.