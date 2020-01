Šéf telekomunikačního úřadu Novák rezignoval. Nahradit ho má Továrková

Novák stál v čele regulačního úřadu od roku 2013. Předtím působil na ministerstvu průmyslu jako ředitel divize digitální ekonomiky.

„Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňují z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu,“ uvedl Novák.

Na vládu mě dnes nepozvali, tak jsem nečekal a podepsal rezignaci hned ráno. Děkuji všem za spolupráci. pic.twitter.com/3LVp9U4TlU — Jaromír Novák (@xmireknovak) January 27, 2020

Podle Havlíčkova dnešního vyjádření musí být aukce vypsána tak, aby se zabezpečilo kvalitní konkurenční prostředí. „Abychom věděli, že se zapojí pokud možno více společností, které s trhem trochu hnou, aby se zvýšila konkurence a snížily se ceny za datové služby a současně se vytvořilo prostředí pro rozvoj 5G sítí,“ uvedl Havlíček. Současná soutěž je podle něj poznamenaná změnami vyžádanými Evropskou unií. Podle vicepremiéra o ni také není zájem.

Web E15 o víkendu napsal, že Havlíček v pondělí navrhne Novákovo odvolání. Web uvedl, že jedním z důvodů pro výměnu šéfa ČTÚ a případný odklad aukce má být to, že aukce má být vypsána pro předem vybraného uchazeče.

Vláda již dříve v lednu schválila materiál, ve kterém počítá s vyhlášením tendru v prvním čtvrtletí letošního roku. Úprava zadání aukce by ale termín vyhlášení posunula, protože změna podmínek by musela projít veřejnou konzultací. Odklad by byl v řádu dvou až tří měsíců.

Stát má prostřednictvím ČTÚ dražit frekvence v pásmech 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz se uvolní přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci.

Odborníci na telekomunikace upozorňují na to, že výstavba 5G sítí je extrémně drahá a stávající operátoři ani případný nový hráč se neobejdou bez sdílení infrastruktury. Operátoři se již několikrát vyslovili proti tomu, aby stát direktivně zajistil novému hráči levný přístup do jejich sítí. Právě to by přitom mohlo být jedním z lákadel pro nového operátora v navrhované změně podmínek ministerstva průmyslu pro dnešní jednání vlády, se kterým neseznámilo ČTÚ.

