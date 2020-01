Šedesát vteřin v televizi za deset milionů dolarů. Trump a Bloomberg se utkají při Super Bowlu

První únorová neděle patří v USA americkému fotbalu. U televize se sejdou celé rodiny a čtyři hodiny je u ní drží soupeření dvou nejlepších týmů NFL. Loni se na televizní stanici CBS dívalo téměř sto milionů lidí. Pro ty, které příliš nezajímá sport, je největším lákadlem hudební poločasová show, případně reklamy velkých značek, vytvořené speciálně pro tuto příležitost.

Mezi Budweiser, Coca-Colu či Hyundai se tentokrát zařadí i prezidentští kandidáti Donald Trump a Michael Bloomberg, miliardáři z New Yorku, mezi kterými panuje velká animozita. Oba si hodně drahou minutu pozornosti diváků mohou dovolit. Bloomberg si celou kampaň platí ze svého obrovského jmění, Trump má zase na volebním účtu k dispozici stovky milionů dolarů.

„Naším největším cílem je dostat se Trumpovi pod kůži,“ řekl webu deníku New York Times Michael Frazier, mluvčí Bloombergovy kampaně. „Tato reklama bude součástí Michaelovy strategie ve vedení celostátní kampaně, která se zaměřuje na klíčové státy, kde se volby rozhodnou a které jsou přitom často přehlížené.“

Klinč newyorských starostů: Bloombergova kandidatura rozlítila de Blasia

Michael Bloomberg (vlevo) a Bill de Blasio ( Autor: Profimedia.cz )

Právě televizní a internetové reklamy zatím tvoří hlavní část Bloombergovy kampaně. Někdejší starosta New Yorku za ně podle analytické společnosti Advertising Analytics už utratil téměř 170 milionů korun. Bloomberg dává dlouhodobě najevo, že jeho hlavní motivací je „sestřelit“ Trumpa. Už před oznámením své kandidatury uvedl, že je připraven investovat sto milionů dolarů na reklamy kritizující současného šéfa Bílého domu.

Chytrý způsob, jak oslovit masy lidí

Trumpova kampaň využívá velké sportovní akce k propagaci současného prezidenta už dlouho a příležitost zajistit si reklamu během té nejsledovanější události vůbec si tak nemohlo nechat ujít. Podobně jako Bloomberg si to může snadno dovolit. „Prezident Trump učinil po svém prvním zvolení bezprecedentní krok, když nechal kampaň běžet. Díky tomu si můžeme dovolit takové věci, jako třeba reklamu při Super Bowlu,“ uvedl mluvčí Trumpovy kampaně Tim Murtaugh.

Politické reklamy během Super Bowlu jinak nejsou příliš běžné, hlavně kvůli své nákladnosti. Volební štáby je považují za zbytečné a spíše se zaměřují na lokální reklamy ve státech, kde se obvykle rozhoduje o vítězství. „Z pohledu Bloomberga je to ale chytré,“ tvrdí politolog z University of San Francisco Ken Goldstein. „Vede celostátní kampaň a z tohoto hlediska je to nejefektivnější cesta, jak oslovit co nejvíc lidí. A i když je to drahé, tak pořád levnější, než si kupovat reklamy trh po trhu.“

Přečtěte si profily dalších kandidátů:

Joe Biden: favorit a pokračovatel Obamy

Bernie Sanders: věčně druhý?

Elizabeth Warrenová: zastánkyně minorit a falešná indiánka

Pete Buttigieg: mluvčí mileniálů, který dokáže oslovit dárce

Tulsi Gabbardová: kontroverzní liberálka a veteránka z války v Iráku

Amy Klobucharová: pragmatička se slovinskými kořeny