Schillerová mění pravidla účtenkové loterie, měsíčně půjde zaregistrovat jen 500 účtenek

„Odmítám spekulace, že by existovali roboti, kteří chrlí účtenky. Pokud by se něco prokázalo, hráč by byl vyloučen,“ uvedla Schillerová. Ministerstvo podle své šéfky problém s velkým počtem účtenek na jednoho hráče zaznamenalo v létě. „Vytvořil se bazárek, kde si lidé začali účtenky směňovat. To je něco nepřijatelného,“ řekla pouze Schillerová. Dnes podepsala smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Do účtenkovky může hráč zaregistrovat z jednoho obchodu jednu účtenku z EET denně. Zájemci mohou zapsat účtenky na loterijním webu i v mobilní aplikaci Účtenkovka. Ministerstvo chce loterií motivovat zákazníky k tomu, aby účtenky z EET od prodejců žádali a brali si je. Opoziční politici postup kritizují.

„Účtenková loterie není hazard, za tím si stojím. Nechodíte nakupovat potraviny, abyste to potom přihlásili do účtenkové loterie,“ řekla ministryně. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová nevidí účtenkovku jako „ryzí hazard“, i když podle ní nějaké rysy hazardního hraní může mít.

Slosování loterie se koná každý měsíc vždy 15. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 tisíc korun, třetí 300 tisíc korun, čtvrtá 200 tisíc korun a pátá 100 tisíc korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 tisících korunách, tisíc výher po tisícikoruně a 20 tisíc výher po stokoruně. Náklady na účtenkovou loterii k EET bez započtení výher by letos měly činit podle údajů ministerstva financí asi 18 milionů korun.

Nejvíce hráčů se za dva roky fungování projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478 tisíc. Pak do loňského září počet hráčů klesal, od té doby se ustálil mezi 341 tisíci až 352 tisíci hráči měsíčně. Nejvíce zaregistrovaných účtenek ministerstvo zaznamenalo loni v březnu, a to přes 18 milionů.

Web Seznam Zprávy uvedl, že podle statistiky v srpnu první hráč hráčského žebříčku zaregistroval 11 128 účtenek, nakoupit by tak musel ve skoro 370 obchodech. Padesátý hráč zapsal 4517 účtenek, musel by tak denně zajít do 150 obchodů. Podle serveru tak statistika naznačila podezření, že účtenkovka není regulérní a že se při ní obcházejí pravidla.

