S StB jsem nespolupracoval. Horáček podal trestní oznámení na komunistu Ondráčka

Horáček se podle svého mluvčího Jiřího Táborského rozhodl reagovat na rozhovor s poslancem Ondráčkem, který v polovině prosince zveřejnil portál Eurozprávy.cz. Poslanec Ondráček v rozhovoru mimo jiné řekl, že „Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař“.

Táborský poznamenal, že „ony dostupné informace“ pocházejí z Horáčkova volebního webu, na kterém sám zveřejnil spis, který na něj StB vedla, a zároveň negativní lustrační osvědčení. „Panu Ondráčkovi musí být z těchto materiálů známo, že jsem nebyl členem KSČ, nebyl jsem politicky aktivní a spolupráci s StB jsem odmítl,“ uvedl Horáček.

Jak to bylo se Sázkařem:

Prezidentský kandidát považuje za absurdní, že se 28 let poté, co se zapojil do takzvané sametové revoluce, „musí soudně dožadovat omluvy od člověka, který byl v předrevolučním období členem pohotovostního pluku a mlátil demonstranty obuškem“. Horáček se v posledních týdnech postavil proti zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Ondráček řekl, že na podání trestního oznámení reagovat nechce. „Nemíním dělat panu Horáčkovi předvolební kampaň,“ řekl.

