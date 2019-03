S fungováním demokracie je spokojeno nejvíc Čechů za 16 let

S fungováním demokracie v Česku jsou spokojeny dvě třetiny Čechů, což je nejvíce za posledních 16 let. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Většina lidí si také myslí, že demokracie je lepší než jakýkoli jiný způsob vlády. Autoritativní režim by uvítala asi pětina Čechů, často voliči komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).