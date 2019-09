Rusko a Ukrajina si vyměnily 35 vězňů včetně režiséra Sencova

„Výměna se uskutečnila. Jsme rádi, že se ruští občané vrátili domů,“ oznámil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. „Rusko a Ukrajina si vyměnily 35 lidí z jedné a 35 lidí z druhé strany,“ potvrdila novinářům ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. „Udělali jsme první krok. Musíme udělat všechny následující, abychom tuto strašnou válku ukončili,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na Ukrajinu se vrátil režisér Oleh Sencov, který byl v Rusku odsouzen na 20 let do vězení za údajný terorismus na obsazeném Krymu. Za Sencovovo propuštění se dosud marně přimlouvali západní politici a umělci, včetně českých. Domů se z Ruska vrátilo i 24 námořníků, které Rusové zajali loni v listopadu u Kerčského průlivu.

Do Moskvy naopak přiletěl novinář Kyryl Vyšynskyj, kterému na Ukrajině hrozilo 15 let za údajnou vlastizradu, anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je podezřelý z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou v létě 2014.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!