Rušit v Číně české kulturní akce není rozumné, řekl Zeman. Jako odvetu to ale respektuje

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,“ řekl Zeman.

Politika jedné Číny podle něj byla aplikována všemi českými vládami i například USA. „Takže není to nic nového a pražská radnice je poněkud na špatné cestě,“ dodal Zeman.

Hřib na kritiku Zemana odmítl. „Pan prezident bohužel nepochopil, že ‘politika jedné Číny‘ neznamená, že budeme tancovat přesně tak, jak Čína píská. Namísto svých čínských poradců a čínské firmy Huawei, která sponzoruje Pražský hrad, by měl raději naslouchat českému ministerstvu zahraničí,“ napsal. Dodal, že rád Zemana přivítá „v podhradí“ na magistrátu a toto téma s ním prodiskutuje.

Čína zamítla domluvená turné několika českých hudebních těles, která spojuje s českou metropolí. Prvním z nich byl orchestr PKF - Prague Philharmonia. Povolení následně nedostaly Pražákovo kvarteto, Symfonický orchestr Českého rozhlasu (Prague Radio Symphony Orchestra) a hudební soubor Guarneri Trio Prague. Důvodem je zřejmě dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně smlouvy o partnerství s Pekingem. Z ní chce současná rada českého hlavního města odstranit bod, kterým Praha souhlasí s politikou jedné Číny, jež neuznává nezávislost Tchaj-wanu; podle pražské radnice se do smlouvy mezi městy nehodí.

Čína ruší vystoupení umělců spjatých s Prahou: kvůli výrokům primátora Hřiba Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

