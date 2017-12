Rozpočet v prvním čtení podpoří sociální demokraté, lidovci i SPD

„V prvním čtení podpoříme tento dohodnutý rozpočet, protože si myslíme, že je to kompromis. Zároveň tam máme dvě zásadní připomínky,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci budou chtít od ledna plošné zvýšení platů učitelů o pět procent, což by znamenalo nárůst výdajů o tři miliardy korun. Zároveň přidat peníze vyčleněné na sociální služby o dvě miliardy. Odkud by se peníze měly do těchto kapitol přesunout, chtějí upřesnit až ve druhém čtení rozpočtu.

Také zástupci ČSSD dnes zopakovali, že základní parametry rozpočtu v prvním čtení podpoří. Při dalším projednávání ale chtějí přidat zhruba 3,5 miliardy korun na sociální služby. Budoucí vládu také chtějí zavázat ke zvyšování prostředků na školství v rozpočtech pro nadcházející roky.

Pro rozpočet budou v prvním čtení hlasovat i poslanci SPD, přestože kritizují navržený schodek 50 miliard korun. Hnutí se ale obává rozpočtového provizoria, které by nastalo v případě neschválení rozpočtu a znamenalo by mimo jiné, že se od ledna nezvýší důchody. Ve druhém čtení ale chce SPD měnit strukturu výdajů, mimo jiné chce 3,5 miliardy korun vyčleněných na inkluzi ve školství přesunout na zvýšení platů pedagogických pracovníků.

Také Starostové s navrženým rozpočtem nesouhlasí, deficit 50 miliard korun v době konjunktury je podle nich neobhajitelný. Proto navrhnou vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokud poslanci základní parametry rozpočtu přesto přijmou, budou Starostové chtít zvýšit vyčleněné prostředky na platy učitelů. Podle nich by se měly od ledna zvýšit na 130 procent průměrné mzdy, což by znamenalo dodatečné výdaje přes 15 miliard korun. STAN chce také přidat peníze na památkovou péči nebo na výstavbu místních komunikací. Peníze chtějí odebrat z kapitol ministerstev obrany, financí a práce a sociálních věcí, kde podle nich není letos dostatečně čerpáno.

Také TOP 09 bude chtít zajistit vrácení návrhu rozpočtu vládě k přepracování. „Dvacet dní rozpočtového provizoria není žádná tragédie. Horší je mít takhle špatný rozpočet,“ řekl předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek. TOP 09 navrhne snížení celkových výdajů o 22,4 miliardy korun. Pokud rozpočet v prvním čtení projde, navrhne TOP 09 přesuny peněz, které by znamenaly nárůst prostředků pro vědu, výzkum a vzdělávání.

KSČM rozpočet v prvním čtení aktivně nepodpoří, ale ani ho nechce vládě vracet. Ve druhém čtení poté navrhne zvýšení výdajů na sociální služby zhruba o 3,3 miliardy korun. Podle toho, jaké pozměňovací návrhy budou přijaty, se komunisté rozhodnou, zda v konečném hlasování podpoří rozpočet jako celek.

