Rodiny s novorozenci i s dítětem do čtyř let si polepší o 80 tisíc korun

Od ledna by si tak mohly polepšit rodiny s novorozenci i ty s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovský příspěvek nevyčerpaly. Přesná částka se bude podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je pro příští rok na navýšení rodičovské potřeba 8,6 miliardy korun a celkové výdaje by měly činit 32,9 miliardy korun.

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která teď míří do Sněmovny. „Všichni, kdo nedočerpají rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020 a mají dítě do čtyř let, budou mít nově nárok až do výše 300 000 Kč,“ uvedl premiér @AndrejBabis. — Úřad vlády ČR (@strakovka) 20. května 2019

Koaliční strany vedly spor o zvýšení rodičovské, které slíbily v programovém prohlášení, od loňska. Návrh se několikrát měnil, a to i kvůli tlaku na snižování výdajů kvůli zpomalování ekonomiky.

První návrh novely se zvýšením rodičovské ministerstvo práce předložilo loni v září. Koalice se nejdřív dohodla, že se příspěvek zvedne nadvakrát - o 40 tisíc korun letos od července a o dalších 40 tisíc korun do konce volebního období. V listopadu pak ANO a ČSSD oznámily, že rodičovskou chtějí zvýšit od roku 2020 rovnou o 80.000 korun všem rodinám s dětmi do čtyř let. Letos v březnu se dohodly na tom, že by se mělo přidat od ledna jen rodičům novorozenců. Po vlně kritiky plán znovu přehodnotily.

„Vládní tahanice kolem zvyšování rodičovského příspěvku vůbec nemusely vzniknout, kdyby už vloni vládní strany podpořily můj pozměňovací návrh k rozpočtu na 2019, který by umožnil zvýšení již od července tohoto roku pro všechny rodiče pobírající příspěvek,“ komentovala výsledek jednání Markéta Pekarová Adamová z opoziční TOP 09. Vláda si podle ní chtěla nechat zásluhy a načasovala finální dohodu těsně před evropské volby, aby se rodičům zalíbila. Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční tento pátek a sobotu.

