Republikáni s demokraty se shodli na financování vlády. Čeká se na Trumpův souhlas

Trump, který se v pondělí večer místního času (dnes nad ránem SEČ) zúčastnil setkání se svými příznivci v El Pasu, řekl na mítinku, že ho poradci těsně před vystoupením chtěli informovat o pokroku v jednáních. On to ale odmítl s tím, že se chce raději věnovat lidem z Texasu. „Takže nevím, co mysleli tím pokrokem,“ řekl davu.

Republikánský senátor Richard Shelby, který se vyjednávání zúčastnil, prohlásil, že na podrobnostech dohody zahrnující zabezpečení hranic budou nyní pracovat na nižší úrovni stranické týmy. Dodal, že časový rámec pro dokončení dokumentu stanoven nebyl. Demokratická kongresmanka Nita Loweyová nicméně uvedla, že podrobnosti dohody by mohly být hotové do středy.

Zákon o financování vlády musí být schválen do pátku, jinak opět hrozí, že část federálních úřadů nebude mít peníze na svůj provoz.

Ještě v neděli vyjednávači hovořili o tom, že jednání uvázla na mrtvém bodě, neboť republikáni odmítli demokratický návrh na omezení počtu detenčních míst pro migranty bez dokladů. Bílý dům následně zadrhnutí rozhovorů okomentoval slovy, že situace je vážná a že není možné vyloučit, že se vláda znovu ocitne bez peněz.

Jádrem finančního sporu je otázka migrace. Americký prezident žádal po Kongresu peníze na vybudování pohraniční zdi, což ale demokraté odmítli. Protože ani jedna strana ze svých postojů neustoupila, zůstala loni v prosinci část federálních úřadů bez peněz. Krizový stav trval 35 dní, poté se demokraté s republikány dohodli na tři týdny financování obnovit a během tohoto období vyjednat kompromis. To se nyní podle vyjednávačů podařilo.

Ačkoli podmínky dohody oficiálně zveřejněny nebyly, televize CNN s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že v ujednání je 1,375 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) na vybudování nové pohraniční bariéry v délce 88,5 kilometru v oblasti Rio Grande Valley. Tuto oblast podél řeky Rio Grande považuje Bílý dům a také pohraniční stráž za prioritní.

Reuters poznamenal, že dohoda nepočítá s žádnými penězi na zeď, zamýšlené stavby na hranicích označuje jako plot či bariéry. CNN k tomu uvedla, že dokument zakazuje budovat betonové zdi a umožňuje stavět bariéry jen podle již existujících způsobů.

V dohodě rovněž není demokratický návrh omezit počet míst v detenčních zařízeních pro migranty. Počet tak zůstane na stávající úrovni 40 520 míst. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti navíc dostane další peníze, které budou určeny k rozsáhlejšímu technologickému posílení bezpečnosti hranic či na humanitární pomoc.

„Donaldův val“ má mnoho předchůdců. Přečtěte si více:

Dále čtěte: