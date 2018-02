Republikáni kritizují FBI za vyšetřování ruské kauzy. Úřad prý zneužil pravomoci

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti při zjišťování údajných zásahů Ruska do předloňských voleb v USA zneužily pravomoci. Tvrdí to zpráva republikánských kongresmanů, jejíž odtajnění dnes schválil prezident Donald Trump. FBI i ministerstvo spravedlnosti zprávu kritizovaly s tím, že je zavádějící a že jejím cílem je zdiskreditovat vyšetřování údajných zásahů Moskvy do prezidentských voleb v roce 2016, které vede zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller.