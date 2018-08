Rektor Zima: Navýšení rozpočtu pro vysoké školy je nedostatečné, jednání pokračují

Zima řekl, že o rozpočtu vede jednání se zástupci vlády i jednotlivých politických stran. „Jednání ještě nejsou u konce. Jsem rád, že vláda označila podporu vzdělávání za jednu ze svých priorit a věřím, že se tak stane i pro vysoké školy,“ uvedl. Připomněl, že z původního požadavku na navýšení o tři miliardy zbylo 1,8 miliardy. Univerzity požadují zvýšení rozpočtu alespoň o 2,5 miliardy, dodal.

Představitelé ANO a ČSSD po středečním koaličním jednání oznámili, že do platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Tarify neporostou plošně. Většině pracovníků by se měly zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům o dvě. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve oznámil, že učitelé si od ledna polepší o 15 procent a nepedagogičtí pracovníci o deset. Zima uvedl, že ani 2,5 miliardy navíc by neumožnilo, aby mohly proporcionálně přidávat i vysoké školy.

Zima připomněl, že řadu let se rozpočet vysokých škol nezvyšoval ani o korunu. „Poprvé došlo k růstu až v roce 2018. Je proto nutné pokračovat v jeho navyšování, abychom měli šanci držet krok s vyspělým světem, byli konkurenceschopní a zajistili, že z vysokých škol nebudou kvalitní lidé odcházet a také, že nebudeme nadále v oblasti výdajů na vysoké školy na posledních místech zemí OECD,“ uvedl.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) minulý týden řekl, že navýšit rozpočet svého resortu na příští rok by chtěl ještě zhruba o 1,1 až 1,2 miliardy korun. U vysokých škol by byl rád, kdyby se mu podařilo na rok 2019 přidat dalších 300 či 400 milionů.

