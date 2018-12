Reakce na kritiku z Bruselu: Babiš nebude předsedat vládní radě k evropským fondům

Dokument uvádí, že předseda vlády se jednání rady nebude účastnit, dokud novela nebude schválena. „Po nabytí účinnosti předloženého zákona rozhodne vláda svým usnesením - formou nového znění Statutu rady - který z členů vlády (tzn. již nikoli její předseda) bude stát v čele rady,“ uvádí předkládací zpráva.

Nyní může radě podle zákona předsedat pouze premiér. „Dosavadní určení výhradně osoby předsedy vlády jako předsedy rady není dostatečně flexibilní z pohledu věcné působnosti faktické implementace evropské politiky soudržnosti v podmínkách České republiky. Rada je poradním orgánem vlády, navrhuje se svěřit zákonem vládě možnost určit si svým usnesením, který člen vlády ji povede jako její předseda,“ uvádí dále materiál, který byl do knihovny vládní legislativy vložen dnes.

Úkolem rady je posuzovat koncepční i aktuální otázky spojené s evropskou politikou soudržnosti v Česku předtím, než jsou předloženy k projednání vládě. Jednání rady se mj. zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou, kterou Česká republika má s EU. Rada také navrhuje vládě systémová opatření týkající se čerpání fondů EU.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s údajným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

Konflikt, kam se podíváš: Babiš ani nemůže nebýt ve střetu zájmů

Evropský parlament ve čtvrtek přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

Agrofert, který vlastnil Babiš při svém vstupu do vlády v roce 2014 a loni ho vložil do svěřenského fondu kvůli českému zákonu o střetu zájmů, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru.

