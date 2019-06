Reakce na krach v eurovolbách: Nahlesová končí v čele německé SPD

Osmačtyřicetiletá Nahlesová se stala další politickou obětí série výrazných neúspěchů SPD z posledních let. Její předchůdce na čele strany Martin Schulz se rozhodl odejít z funkce začátkem loňského roku, poté co sociální demokraté v parlamentních volbách ze září 2017 získali jen 20,5 procenta hlasů. Nahlesová ho následuje po eurovolbách, v nichž její strana tento negativní rekord ještě překonala, když dostala jen 15,8 procenta hlasů. Pro SPD, která je nejstarší německou demokratickou stranou, to byl nejen nejhorší výsledek v celoněmeckých volbách v dějinách spolkové republiky, ale dokonce od poslední třetiny 19. století.

V důsledku volebního debaklu se Nahlesová rozhodla, že nechá své spolustraníky v úterý hlasovat o tom, jestli si přejí její setrvání ve funkci předsedkyně frakce. Bylo přitom zřejmé, že jestli neuspěje, skončí i jako šéfka strany. Ještě před hlasováním se ale jasně ukázalo, že nemá dostatečnou podporu. „Diskuze ve frakci a četná odezva ze strany mi ukázaly, že nemám pro výkon svých funkcí nutnou podporu,“ napsala dnes Nahlesová všem členům SPD.

Mluvčí parlamentní frakce SPD dnes agentuře DPA řekla, že Nahlesová neodejde jen z čela strany a frakce, ale vzdá se i mandátu poslankyně. Jedna z nejvýraznějších tváří SPD v posledních letech se tak podle všeho chystá zcela stáhnout z vrcholné politiky. Kdy přesně Nahlesová Spolkový sněm opustí, ale zatím není jasné.

Podporu rodačka z Porýní-Falce neměla už ani u veřejnosti. Průzkum veřejného mínění z minulého týdne ukázal, že tři pětiny Němců jsou pro, aby opustila post šéfky SPD. Stejný názor přitom zastávalo i 59 procent voličů sociální demokracie.

Kdo Nahlesovou v čele strany nahradí, zatím není jasné. Zálusk na post si dost možná dělá ministr financí Olaf Scholz. Je ale velmi pochybné, jestli v situaci, kdy řada straníků požaduje zásadní změnu směřování SPD, může získat dostatečnou podporu. Podle informací bulvárního list Bild by mšla převzít prozatímně funkci předsedkyně strany premiérka spolkové země Porýní-Falce Malu Dreyerová. Rozhodnout by se o tom mělo ještě dnes večer na krizovém zasedání vedení SPD. Další řádný sjezd strany je naplánován až na prosinec.

K situaci po oznámeném odchodu Nahlesové se dnes večer vyjádří také předsedkyně vládní CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová a kancléřka Angela Merkelová.

Jaký postoj nový předseda SPD zaujme k pokračování již třetí vlády velké koalice za poslední čtyři volební období, zůstává neznámou. Sociální demokraté se pro vznik vlády už loni vyslovili se skřípěním zubů. Od té doby navíc - i kvůli sérii porážek v zemských a nyní evropských volbách - jejich podpora velké koalici klesá. Jsou totiž přesvědčeni, že úspěchy vlády jsou přičítány Merkelové, zatímco neúspěchy primárně jim.