Rath zastupitelem Hostivice nebude. Jeho stížnost Ústavní soud zamítl

Podle ústavních soudců krajský soud postupoval správně, když nepřihlédl k hlasům pro kandidáty bez trvalého pobytu. Zároveň klesl celkový počet hlasů pro volební stranu, která tak spadla pod pětiprocentní hranici. Praxe českých soudů v podobných situacích byla dosud rozkolísaná, ÚS jim dnešním nálezem dal vodítko.

„Doporučujeme zákonodárci, aby se této otázce více věnoval, aby to bylo jednoznačné, aby už nikdo nespoléhal na tu druhou linii, že si tam přihlásí kandidáty, kteří nejsou volitelní a bude se domáhat toho, aby hlasy pro ně odevzdané mu byly započítány. To by bylo v rozporu s rovností volebního práva,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Jan Filip.

„Pokud se ÚS přiklonil k této variantě, je to jeho rozhodnutí. Mně hlavně vadilo, že je tady dvojí rozhodovací praxe. Není tak důležité, jestli to ÚS zamítl, nebo potvrdil, ale jak to odůvodnil. To znamená, jak sjednotil rozhodovací praxi v rámci České republiky. A to odůvodnění já neznám,“ uvedl Rath.

Zda je, nebo není zastupitelem Hostivice, podle Ratha není podstatné, šlo mu prý o princip. Cílem stížnosti bylo dosáhnout sjednocení judikatury krajských soudů, které v podobných případech rozhodovaly rozdílně. „Jeden typ krajských soudů rozhodoval, že k tíži ostatních kandidátů se přičítá, když některý z uchazečů nesplňuje podmínky, a jiné krajské soudy zase říkaly, že se to k tíži kandidátky jako celku nepřičítá,“ dodal Rath. Jiný soud by mohl Rathovi teoreticky mandát ponechat, za nevolitelné by totiž považoval jen ty kandidáty, kteří neměli trvalý pobyt, což nebyl jeho případ.

David Rath u soudu ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

Volby v Hostivici u Prahy vyhrálo sdružení HOme - Hostivice město se šesti mandáty před kandidátkou Středočeši2012.cz. Zdravá Hostivice skončila na sedmém místě se ziskem 5,21 procenta hlasů a měla nárok na jeden mandát pro lídra Ratha, který je pravomocně odsouzený v korupční kauze kolem zakázek Středočeského kraje.

Po přepočtu klesl počet uznaných hlasů pro Zdravou Hostivici z 2500 asi na 1500, zůstala pak bez zastupitelského křesla. Mandát místo Ratha získal Petr Lovíšek (Středočeši2012.cz).

Rathův advokát Oldřich Nejdl poukázal na to, že české zákony dávají možnost registrovat pro komunální volby i kandidáty, kteří sice nemají trvalý pobyt v obci, avšak slíbí, že před hlasováním podmínku splní. Někteří kandidáti Zdravé Hostivice závazek nedodrželi.

„Za současné právní úpravy nemá volební strana možnost to řešit, dát tam jiné kandidáty, postupovat jinak. I z tohoto důvodu řekněme, že ta právní úprava je nevýhodná pro stranu jako takovou, která spoléhá na to, že kandidáti dodrží, co slíbili,“ uvedl Nejdl.

