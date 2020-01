Putin slíbil podporu rodinám a boj proti chudobě. Ústava má mít přednost před mezinárodním právem

Rusko by nadále mělo zůstat silnou prezidentskou republikou, ale posílit by ústavní změny měly roli ruských poslanců při vytváření vlády.

„Hlavní jsou zájmy Ruska,“ zdůraznil Putin. „Rusko to jsme my,“ dodal s tím, že nemá na mysli jen přítomné v sále, ale všechny občany země. Případné ústavní změny by proto podle něj mělo potvrdit referendum.

Putin upozornil na problémy v demografickém vývoji, zejména pokles porodnosti v důsledku nástupu slabších ročníků. Přesvědčoval však, že státní podpora v tomto směru funguje.

Ohlásil také konkrétní opatření: nejchudší rodiny budou - a to už od 1. ledna 2020 - dostávat 5 500 rublů (asi 2000 korun) na dítě. Od příštího roku se tato částka zvýší v průměru na 11 500 rublů (asi 4200 korun), konkrétní částka bude záviset na regionu. Vyplácení dávek by u nejchudších rodin měly pokračovat až do dosažení sedmi let věku dítěte.

Komu věří Češi? Nejdůvěryhodnějším světovým lídrem je pro ně Putin

Ruský prezident Vladimir Putin ( Autor: čtk )

Program mateřského kapitálu, který dosud Rusky dostávají při narození druhého dítěte, se prodlouží nejméně do konce roku 2026 a od letoška jej bude jej možné dostat už při narození prvního potomka. Nyní jde částku 466 tisíc rublů (asi 170 tisíc korun). Při narození druhého dítěte se mateřský kapitál zvýší o dalších 150 tisíc rublů na 616 tisíc. Mladá rodina by tak podle šéfa státu měla mít k dispozici částku, pokrývající ve většině regionů cenu poloviny bytu - a to při narození třetího dítěte stát umoří část hypotéky.

„Dokonce ani v dobách Sovětského svazu se to nedělalo,“ prohlásil prezident a oznámil, že všichni žáci prvních čtyř ročníků budou ve školách dostávat teplou stravu bezplatně.

Čtěte také:

Putin v novoročním projevu vyzval Rusko k jednotě. Ocenil předchozí generace

Putin napsal Zemanovi. Stojí o jeho účast na oslavách v Moskvě

Putin a Merkelová budou nadále podporovat plynovod Nord Stream 2