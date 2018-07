Putin pozval Trumpa do Moskvy. Čeká se na vytvoření vhodných podmínek

„Pokud jde o setkání, dobře chápu, co řekl prezident Trump, který si přeje uskutečnit další schůzky. Jsem na to připraven. Ale je třeba, aby k tomu byly odpovídající podmínky, aby se tyto podmínky vytvářely. Včetně toho, že jsme připraveni k takovým setkáním i v našich zemích. Jsme připraveni pozvat prezidenta Trumpa do Moskvy, prosím. Ostatně takové pozvání má, říkal jsem mu o tom,“ řekl Putin na tiskové konferenci podle agentury RIA Novosti. V polovině července se již prezidenti setkali ve finské metropoli Helsinkách.

Ruský vůdce zdůraznil, že je připraven setkat se s Trumpem i v hlavním městě USA. „Jsem připraven jet i do Washingtonu. Ale opakuji ještě jednou, že pokud tam budou vytvořeny odpovídající podmínky pro práci,“ řekl.

Putin na summitu velkých rozvíjejících se ekonomik BRICS v jihoafrické metropoli Pretorii řekl, že jsou s Trumpem v kontaktu. Ruský prezident je přesvědčen, že Rusko a Spojené státy spolu musí hovořit o globálních konfliktech a také o dohodě s Íránem. Dále zdůraznil, že je v zájmu Ruska i USA prodloužit platnost dohod o kontrole zbraní.

Přečtěte si:

Putin také poznamenal, že obě země plánují kontakty na nejvyšší úrovni také během summitu velkých ekonomik G20, jakož i na dalších mezinárodních akcích. „Tak tedy, nehledě na všechny problémy, v daném případě na vnitropolitické problémy USA, naše kontakty pokračují,“ zdůraznil podle agenturry Interfax.

Po summitu obou prezidentů, který se konal v Helsinkách 16. července, Bílý dům oznámil, že diplomatickou cestou pozval Putina na návštěvu Washingtonu na podzim. Bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton nicméně ve středu upřesnil, že příští schůzka obou prezidentů by se měla konat nejdříve příští rok, až se Trump zbaví zátěže vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby.

Média spekulovala, že prezidenti by se mohli sejít v září během zasedání Valného shromáždění OSN, ale Moskva tuto možnost vyloučila s tím, že Putin na schůzi OSN nejspíš nepřijede.

Summit G20 se má konat v Argentině koncem listopadu.

Dále čtěte: