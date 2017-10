Puigdemont volby nevyhlásil. Nemá záruku Madridu, že by přinesly řešení

Podle Puigdemonta je nyní na katalánském parlamentu, aby rozhodl, zda vyhlásí nezávislost. Katalánský parlament zasedá dnes, hlasovat by ale měl v pátek.

Vyhlášení předčasných regionálních voleb je jednou z podmínek Madridu, aby neaplikoval ústavní článek 155, jímž může omezit autonomii regionu, pokud jeho vedení porušuje ústavu či zákony. Návrh španělské vlády projednává dnes senátní komise a v pátek o něm má hlasovat Senát.

„Snažil jsem se získat záruky pro vyhlášení těchto voleb, ale nedostal jsem odpověď od PP (španělská vládní Lidová strana), která to využila ke zvýšení napětí,“ uvedl dnes katalánský premiér vpodvečer v prohlášení, které předtím dvakrát odložil. Dodal, že aplikace článku 155 je „nespravedlivá“ a „nezákonná“.

Už v dnešním dopise předsedovi Senátu, v němž Puigdemont jmenoval svého zástupce pro jednání v senátní komisi, katalánský premiér napadl vládní návrh na omezení autonomie. Madrid v něm minulý týden navrhl odvolat katalánskou vládu a omezit pravomoci katalánského parlamentu. Podle Puigdemonta ale ústava neumožňuje Madridu odvolat autonomní vládu, nýbrž prý jen dovoluje centrální vládě „dát pokyny“ úřadům autonomního regionu.

Kdo je kdo ve hře o Katalánskou nezávislost:

Obhajovat postoje regionu poslal Puigdemont do senátní komise zástupce katalánské vlády v Madridu Ferrana Mascarella. Ten ale musel vpodvečer jednání senátní komise opustit poté, co jeho přítomnost odmítli vládní lidovci. Mluvčí lidovců José Manuel Barreiro to zdůvodnil tím, že katalánská vláda neprojevila dostatečnou „úctu k horní komoře parlamentu“, když neposlala na jednání komise člena vlády.

Plenární zasedání katalánského parlamentu mělo začít dnes v 17:00 SELČ, kvůli Puigdemontovu projevu ale bylo odloženo o hodinu. Nyní má jednat o reakci na chystané omezení autonomie. Podle některých by mohli poslanci vyhlásit nezávislost. Separatisté mají v katalánském parlamentu většinu, v otázce jednostranného vyhlášení nezávislosti jsou ale rozděleni.

V poledne byl Puigdemont za zrádce

Katalánský premiér vyvolal rozruch už kolem poledne, když se objevila informace, že se rozhodl vyhlásit volby. Podle deníku El País sdělil Puigdemont takové rozhodnutí poslancům z vládní koalice Společně pro ano (JXSí). Na sociálních sítích se záhy začaly objevovat komentáře radikálních separatistů, kteří označili premiéra za zrádce.

Už od poledne demonstrovali v Barceloně studenti, kteří svolali protest proti chystanému omezení autonomie a za propuštění dvou separatistických lídrů. V očekávání prohlášení premiéra se shromáždil dav lidí před budovou katalánské vlády. Lidé tam skandovali hesla jako „Nezávislost“, „Svobodu“ či „Ani krok zpátky“.

S vyhlášením voleb podle katalánských médií Puigdemont původně souhlasil mimo jiné díky středečnímu jednání skupiny katalánských podnikatelů s baskickým premiérem Iňigem Urkulluem. Podle baskického premiéra, který jednání nepotvrdil, ani nevyvrátil, by se měl Puigdemont vzdát vyhlášení nezávislosti výměnou za to, že Madrid neaplikuje článek 155. Podle tohoto scénáře by se pak měla vytvořit katalánsko-baskická fronta pro jednání s Madridem o reformě španělské ústavy.

O situaci v Katalánsku dále čtěte: