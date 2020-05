Prymula odchází z Ministerstva zdravotnictví, Babiš ho láká na Úřad vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Informaci serveru TN.cz předseda vlády potvrdil České televizi. Svůj návrh Babiš musí ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem.

„Já s panem profesorem diskutuji o nějaké jeho další roli, v rámci jeho dalšího působení na úřadu vlády. Protože v tom zdravotnictví máme strašně moc projektů, které chci realizovat,“ řekl serveru Babiš. Mluví také o „velice dobré komunikaci“ s Prymulou. Jeho odchod z ministerstva je podle premiéra „rozhodnutí ministra“.

„Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu,“ řekl dnes Babiš. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě. „V pondělí to nějak dořešíme,“ dodal.

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho však přesvědčil Babiš po vypuknutí epidemie koronaviru. O budoucnosti Prymuly dnes Babiš také hovořil na Hradě s prezidentem Milošem Zemanem. „Prezident to přivítal,“ uvedl premiér pro schůzce s prezidentem.

Prymula dřív médiím řekl, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity. To ministr v úterý odmítl s tím, že bezpečnostní prověrku po všech svých náměstcích požaduje od loňského dubna. Jen Prymula ji zatím nezískal.

Po vypuknutí epidemie v Česku Prymula řídil Ústřední krizový štáb, od konce března stojí v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.