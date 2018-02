Průzkum: Volby by vyhrálo znovu ANO, TOP 09 pod pěti procenty

Mírný růst by si ve srovnání s volebním výsledkem připsali i Piráti s ODS. V říjnu dostali Piráti zhruba 10,8 procenta hlasů a ODS 11,3 procenta. ANO a komunisté si udržují zhruba stejný podíl hlasů. V loňských volbách mělo ANO 29,6 procenta a KSČM 7,8 procenta, nyní by hnutí dostalo podle CVVM 30,5 procenta a komunisté rovných osm procent.

Ostatní strany by ale v současnosti oproti říjnovým sněmovním volbám oslabily, některé by se dokonce ani znovu do dolní komory Parlamentu nedostaly. Zhruba o čtvrtinu - z říjnových 10,6 procenta na 7,5 procenta - by klesl podíl hlasů pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vedeného bývalým šéfem Úsvitu Tomiem Okamurou. Na pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by se pohybovali lidovci, kteří v říjnu měli 5,8 procenta.

Do Sněmovny by se teď nevrátili Starostové a TOP 09, kteří ve volbách jen těsně překročili pětiprocentní hranici. Nyní by dostala TOP 09 čtyři procenta hlasů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) tři procenta.

Průzkum provádělo CVVM od 15. do 24. ledna. Zúčastnilo se ho 1086 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Volební modely ve srovnání s volebním výsledkem (v procentech) Zisk ve volbách Kantar, listopad 2017 CVVM, prosinec 2017 CVVM, leden 2018 ANO 29,64 30 35,5 30,5 ČSSD 7,27 5,5 10 12,5 Piráti 10,79 14 11,5 12,5 ODS 11,32 12 11,5 12 KSČM 7,76 7 7,5 8 SPD 10,64 9,5 6,5 7,5 KDU-ČSL 5,8 4,5 6,5 5 TOP 09 5,31 5 4,5 4 STAN 5,18 5,5 4 3

Zdroj: Kantar, CVVM