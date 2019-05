Průzkum CVVM: Podpora ANO klesá, ODS naopak posiluje

Do dolní parlamentní komory by se ještě dostala ČSSD s 9,5 procenta hlasů. Hnutí SPD by podle volebního modelu získalo pětiprocentní podporu občanů a lidovci a STAN by měli shodně podporu 4,5 procenta voličů. U těchto tří uskupení ale nelze podle autorů průzkumu vzhledem k míře spolehlivosti a váhání voličů říci, jestli by se do Sněmovny dostaly či nedostaly.

V porovnání s předchozím měsícem se míra podpory žádné ze stran podle CVVM nijak významně nezměnily. Relativně největší změny byly u ANO, ODS a ČSSD, která zaznamenala proti dubnu pokles podpory o tři procentní body.

Zdroj: CVVM

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

CVVM připravilo tento model na základě odpovědí 723 respondentů starších 18 let z první poloviny května. Třiašedesát procent dotázaných uvedlo, že by ke květnovým parlamentním volbám přišlo, 32 procent se naopak voleb zúčastnit nehodlá.

Čtěte také: